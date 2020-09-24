"Президент ОМОНа": соцсети об инаугурации Лукашенко

Белорусский политический кризис продолжается, а в среду Александр Лукашенко предпринял шаг, который то ли должен лишить протесты смысла, то ли, напротив, подстегнуть их - провёл тайную инаугурацию и присягнул на конституции.

Станислав Рудковский:

Тайная инаугурация как примета явного кризиса диктатуры.

Татьяна Фельгенгауэр:

Сила народной любви и мощь поддержки таковы, что Лукашенко трусливо прячется. Вместо триумфальной церемонии - секретная инаугурация. Позорище!

Ирина Цвей:

Какая инаугурация ( тайная), такой и президент . Тайный. Тихо-тихо. А какая разница : была ли инаугурация или нет? Что это решает? Волю народа - нет. Отношение мирового сообщества - нет. Отношение Путина - нет( он признал). Ничего.

Лев Рубинштейн:

«Секретный президент» - это, конечно, производит впечатление. Какая-то книжка про войну называлась, помню, «Подпольный горком действует».

Николай Травкин:

Сначала хотели провести инаугурацию ночью. Потом решили, что это будет выглядеть неприлично и перенесли на дневное время. Но в тайном режиме.

Называющий себя президентом шёпотом произнёс присягу, затем зачитали поздравление от Владимира Владимировича, инаугурирущийся сказал «клянуся" и процедуру объявили законченной.

Ксения Туркова:

Тайная инаугурация Лукашенко напомнила мне анекдот:

Аркадий сам себя сегодня сводил в кино, в ресторан, купил себе подарок и, конечно, теперь надеется на секс.

Леонид Гозман:

Старый, потертый Лукашенко заключил тайный брак с юной красавицей Беларусью. Церемония прошла в темноте и шёпотом. Лукашенко все сделал правильно - он ведь за страной не ухаживал, своего согласия она ему не давала, более того - ответила решительным отказом. Поэтому невесту на бракосочетание не пригласили, а известят в нужный момент по смс.

Кирилл Шулика:

Так вступают в должности не те, кого избрали, а те, кто свою должность украл. И вот сколько бы он ни оставался в должности, чувство того, что он ее украл, останется с ним. И это уже не тот Лукашенко, который был президентом пять сроком. Теперь не только он определяет происходящее в Белоруссии и это очень важно. Теперь он вынужден считаться с мнением несогласных с ним людей. Тайная инаугурация, напоминающая реализацию краденного, тому пример.

Дмитрий Гудков:

Путин когда-то для своих торжеств перекрыл город, а Таракан пошёл дальше: становится «президентом» в режиме секретной спецоперации.

Ну и будет править своими омоновцами и фашистами тоже в режиме спецоперации.

Ненастоящие президенты: все эти праздники, медальки, звания, пропаганда – все это враньё. Реальность одна, что там, что здесь: насильственный захват и удержание власти. Не знаю, какая статья белорусского УК, а в нашем – 278-ая. До 20 лет, между прочим.

Виктор Корб:

Лукашенко ведь всё равно просто так не уступил бы, поэтому ничего неожиданного не произошло. Наоборот, чем раньше он самоинаугурировался, тем раньше для всего цивилизованного мира зафиксирован уже строго юридически факт узурпации власти. Теперь можно и нужно всем оппонентам действовать ещё более решительно.

Валерий Шубинский:

Еще вчера я считал, что Лукашенко, увы, победил или близок к победе. Но человек, устраивающий такую комедию, причем за полтора месяца до истечения своих прежних законных полномочий, настолько в себе не уверен, что...

Максим Кац:

Я много раз писал, но сегодня особенно наглядно видно. Лукашенко из самого устойчивого правителя на постсоветском пространстве превратился в политический анекдот, потерял какой-либо авторитет и всю легитимность.

Как всё было ещё в апреле? Говорим Беларусь — подразумеваем Лукашенко, и наоборот. Это вводное, которое никогда не изменится. Да, проблемы есть, не очень он умён, с коронавирусом странно справлялся, но он там хозяин. Это все признавали и понимали, Евросоюз даже поотменял санкции, никто это не оспаривал.

Как всё стало сейчас? Лукашенко — пример для учебника политологии, как упавший диктатор хватается за власть. Европа не признаёт его официально (что довольно редкое событие), в России поддержка очень вялая, внутри страны нет ни одной части общества, на которую он мог бы опереться.

Апофеоз сегодня — даже свою инаугурацию он вынужден проводить тайно. Не в курсе были даже в Кремле, никто не знал, где и когда она будет.

Денис Драгунский:

Если бывает тайная инаугурация, то вполне могут состояться и тайные выборы, как парламентские, так и президентские. Не говоря уже о тайном референдуме.

Ночью.

В присутствии ограниченного числа облеченных доверием лиц.

Фёдор Крашенинников:

Просыпаешься утром, а тебе говорят: выборы-то уже прошли и вот кто победил, а теперь - о погоде.

Тимофей Шевяков:

Надо так. Дата выборов не объявляется, кандидаты выступают под номерами. Какой процент считается выигрышным - определяется случайным образом. Вот это я понимаю - тайна голосования.

Дарю идею Элле Александровне со всем уважением.

Леонид Рагозин:

Секретная инаугурация это начало долгого пути. К 2042 году имя президента станет гостайной, а сам он будет появляться в телевизоре в чёрной балаклаве и с изменённым голосом.

А вот голоса с условной "другой стороны".

Александр Коц:

Да, над этой церемонией будут потешаться, называть ее позорной и говорить, что во дворце собрались «все 80 процентов». Хотя по сути, это протокольная формальность. Да, будут указывать, что кортеж ехал по пустым улицам, на которые почему-то дружно не вывалили все сторонники президента. Хотя зачем, если они этого не делали и на предыдущих инаугурациях.

Но если протестующим во время своих акций не грешно играть в кошки-мышки с силовиками, меняя маршруты движения по ходу марша и заставляя колонны автозаков метаться по всему городу, то почему в этой тактике должен себе отказывать Александр Лукашенко. И даже как-то странно его в этом винить. Фактически, у него не было выбора из пышного торжества с салютами и банкетами – это сейчас было бы совсем неуместно. Поэтому шумному скандалу он предпочел тихий междусобойчик. Вы же не думали, что он «поднимет лапки» и уйдет?

Сергей Марков:

Александр Лукашенко провел стремительную тайную инаугурацию в президенты. Как партизан в собственной стране. И он вынужден был это сделать, потому что, если бы о времени инаугурации он объявил заранее, то в ее период был бы устроен политический шторм на улицах Белорусии. В Минске прежде всего. И Лукашенко провел инаугурацию как спецоперацию. И всех своих врагов так обманул. Спецслужбы Польши в полной растерянности.

На несколько часов Лукашенко обманул всех врагов. Но теперь у всех друзей возникает вопрос, - если он так боится бушующих улиц Минска, он реально победил на выборах? И теперь он должен все равно ответить на этот вопрос. А для этого вывести своих реальных избирателей на улицы. И показать их всему миру. И показать их Белоруссии прежде всего. Лукашенко должен быть не партизаном в своей стране, а президентом.

Сергей Колясников:

Сюрприз дня - внезапная инаугурация Лукашенко

Ход чисто тактический, день инаугурации планировался как пик массовых выступлений, курируемые спецслужбами Польши и США щелкоперы вроде канала Некста уже готовились заряжать и выводить толпу.

И тут вжух! и привязка по дате снесена. Наполовину кастрированными мартовскими котами визжат Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Дания и даже Германия. Брызжет слюнями Тихановская, так не хочется снова работать. Но поезд ушел.

В таких неожиданных и эффективных действиях белорусских властей явственно чувствуется рука старших товарищей ))) А борцы с режимом теперь могут бороться хоть до до морковкина заговенья, Лукашенко - президент, факт. Говорите Прибалтика и прочая шушера не признала? Ничего, зато Китай признал. И Россия.

Юрий Ткачёв:

Короче, свергнуть Лукашенко в день его инаугурации не получилось. Людей на протестах реально немного (что естественно для вечера среды, но тем не менее), тех, что есть, оперативно разогнали и упаковали.(...)

Это была последний значимый повод для массовой мобилизации в кампании протестов. Теперь возможно только вялотекущее почёсывание протестного гондураса, и не более тго.

Т.е. Лукашенко таки усидел.

Борис Рожин:

Основные протесты против инаугурации Лукашенко пройдут как обычно на выходных и как обычно ни на что уже не повлияют.

Максим Соколов:

С коронациями всякое бывает.

Коронация Людовика VI прошла 3 августа 1108 года в орлеанском соборе Сен-Круа. Он опасался, что его сводный брат Филипп не даст ему проехать в Реймс.

27 февраля 1594 года в кафедральном соборе города Шартр король Наварры Генрих был коронован королём Франции под именем Генриха IV. Новый правитель не смог короноваться в Реймсе, поскольку город находился в руках его противников, семьи де Гиз и сторонников Католической лиги.

Так и с Ляксандром Рыгорычем вышло. Хотя противники Людовика и Генриха не утверждали, что раз были отступления от традиции, то стало быть, король нелегитимен.

Но, конечно, насмешек намного больше.

Стас Кувалдин:

Вообще инаугурация по первоначальному значению слова - подтверждение воли богов на занятие кем-то республиканской должности.

Если такое гадание проводится тайно от Града и Мира это уже говорит, как Небо смотрит на избранника

Иван Преображенский:

Как писал Честертон, если закон принят незаметно, то его не будут и замечать. Думаю, примерно то же самое касается вступления в должность президента. Инаугурация теряет символический смысл. Даже в сравнении с путинской инаугурацией 2012 года в зачищенной Москве минский вариант выглядит позорно. Там деспот масштабно и грозно ехал по покоренному городу, а тут узурпатор, вроде принца Джона, жалкий и с иностранными наемниками, собрал ближайших приспешников и только что не под покровом ночи короновался.

Даже ликующие толпы согнать не смогли. На штыках сидеть очень неудобно. Колется

Андрей Лошак:

Тайная инаугурация - это какой-то запредельный стыд и позор. Вообще, все, что происходит с Лукашенко последние полтора месяца, - это бесконечный фэйспалм. Любое его публичное появление вызывает сложную гамму чувств из омерзения, стыда, презрения и смеха, где омерзение, конечно, превалирует. Такова участь диктатора, которого разлюбил народ. Из великого и ужасного он превращается в ничтожного и смешного. Любой многолетний узурпатор власти безусловно обладает талантом гипножабы - что-то такое внушает он доверчивому народу, что позволяет ему грабить страну, совершать преступления, переписывать конституцию и при этом оставаться лидером нации. Особенно когда под руками башни-излучатели. Но в какой-то момент щелк - и магия проходит. Люди пробуждаются и видят, что король-то голый. И дальше начинается вот это фэйспалм-шоу. Диктатор продолжает ощущать себя грозным владыкой в порфире с державой и скипетром, а народ видит жалкого голого человечка, который дергается и трясет своим срамом у них перед носом, из последних сил цепляясь за власть. Совершенно непотребное зрелище

Алексей Федяров:

Самообнуляющиеся президенты.

Секретные дети, неизвестные жёны, тайные инаугурации.

И конкурсы интересные.

Аббас Галлямов:

В 30-е годы был такой немецкий боксёр Макс Шмелинг. Чемпионом мира он стал, лёжа на полу. Соперник ударил его ниже пояса и был дисквалифицирован, вот немца и провозгласили победителем. В историю он вошёл как «горизонтальный чемпион».

Секретная инаугурация Лукашенко чем-то напоминает этот анекдот. Скорее всего он в народной памяти тоже останется под каким-нибудь обидным прозвищем.

Сегодняшним белорусам, конечно, не до смеха, но их потомки обязательно посмеются.

Остап Кармоди:

Те, кто сейчас издевается над тем, что Лукашенко тайно вступил в должность президента, ведут себя как минимум невежливо.

Лукашенко же не зря вступил в должность тайно. Он хотел сохранить это в секрете. Давайте проявим тактичность и будем вести себя так, как будто мы не знаем, что он президент.

Олег Козырев:

Чем меньше людей на твоей инаугурации - тем больше на твоей отставке