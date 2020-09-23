За год цены на лекарства от заболеваний крови выросли в России на 134%

С августа прошлого года цены на лекарства и медицинские изделия в России выросли в среднем на 8,4%, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы. При этом такие препараты и лекарственные средства, как анальгин, левомеколь, настойка пустырника и троксерутин подорожали на 18% процентов, аспирин – на 16%, цены на йод и линекс выросли на 29 и 28 процентов соответственно. Также резко, на 19%, подорожали медицинские бинты.

При этом издание цитирует основателя и генерального директора агрегатора "Мегаптека.ру" Дмитрия Чиркова, исходя из слов которого официальная статистика не отражает реального, гораздо большего роста цен. В частности, по словам Чиркова, "лекарства для женского здоровья" подорожали в среднем на 48%, а препараты для лечения заболеваний крови – на 134%.

Причиной роста цен эксперты называют девальвацию рубля, а также введение обязательной маркировки лекарств с 1 июля, в связи с которой производителям пришлось вложить средства в дорогостоящее оборудование.

Согласно официальной статистике, с начала 2020 года медикаменты в России дорожали почти вдвое быстрее инфляции.