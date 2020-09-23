Умерла легендарная французская певица и актриса Жюльетт Греко

В возрасте 93 лет умерла французская певица и актриса Жюльетт Греко.

"Греко скончалась в среду в окружении своей семьи в доме в Раматюэле, который она очень любила. Её жизнь была необыкновенной", - говорится в заявлении её близких, которое приводит агентство France Press. В тексте также отмечается, что Греко "придавала блеск французской музыке вплоть до 89 лет, когда её карьера завершилась из-за приступа". Точная причина смерти не называется.

В 2016 году исполнительница перенесла инсульт. В том же году она потеряла свою единственную дочь – Лоранс-Мари.

Греко родилась 7 февраля 1927 года в Монпелье. Во время Второй мировой войны ее семья участвовала в движении Сопротивления, а мать была задержана Гестапо и отправлена в концентрационный лагерь.

Первые шаги на сцене Жюльетт Греко делала в парижском районе Сен-Жермэн-Де-Прэ. Журналисты называли её музой этого квартала. Слушателям известны её песни Déshabillez-moi, Vivre, Il n’y a plus d’après и десятки других композиций. Греко снялась в таких фильмах, как "Орфей", "Большая игра", "И восходит солнце", отмечает "Французское международное радио".

Греко считается одой из главных французских исполнителей XX века.