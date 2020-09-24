В Петербурге разрешили все массовые мероприятия, кроме митингов

Власти Санкт-Петербурга разрешили все массовые мероприятия, кроме "проводимых с целью выражения мнения". Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на поправки в постановлении городской администрации.

Запрет массовых мероприятий из-за эпидемии коронавирусной инфекции действует в Петербурге с 18 марта. 12 сентября в это постановление внесли очередные изменения.

Теперь, согласно документу, совершеннолетним разрешается проводить конференции, форумы, брифинги и собрания жильцов. При этом под запретом остаются митинги, демонстрации, шествия и пикеты, которые устраивают для "свободного выражения и формирования мнений, выдвижение требований по различным вопросам". То же относится и к встречам депутатов с избирателями.

С начала пандемии практически любая акция в Москве и Санкт-Петербурге заканчивается задержаниями. Полиция задерживает даже участников одиночных пикетов, которые по закону не требуют согласования.

По мнению правозащитников, применение "карантинных" наказаний к такой безопасной форме выражения мнения, как одиночный пикет, свидетельствует о том, что определенные меры и ограничения не имеют никакого отношения к реальной борьбе с распространением заболевания. Их цель – нейтрализация мирного гражданского протеста, моральное и материальное воздействие на участников одиночных пикетов.