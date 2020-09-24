В Москве за сутки выявлено больше тысячи случаев COVID-19

В Москве за сутки впервые с конца июня выявлено 1050 заболевших коронавирусом нового типа, свидетельствуют данные оперативного центра по борьбе с распространением болезни. В последний раз больше тысячи новых случаев в городе фиксировалось 23 июня.

Новые случаи за сутки зарегистрированы в 84 регионах страны с учётом аннексированного Крыма. В том числе в Петербурге 215 новых заболевших. В Подмосковье — 205, в Ростовской области — 189, в Воронежской области — 162, в Нижегородской области — 160.

Всего в России за период пандемии зарегистрировано 1 128 836 случаев COVID-19. 929 829 человек выздоровели. Десятки тысяч умерли.

17 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост числа заболевших в городе объясняется большим количеством тестов. Чиновник объявил, что если раньше в день проводилось около 40 тысяч тестов, то сейчас их стало больше 66 тысяч, цитировал его ТАСС. Редактор журнала "Холод" Михаил Зеленский изучив открытую статистику обратил внимание, что этот тезис, скорее всего, не соответствует действительности.

С первого сентября доля положительных тестов растёт во всей стране, что может свидетельствовать о начале второй волны эпидемии, отмечает он. А в Москве число тестов на самом деле снижается.