Во время протестов в штате Кентукки двое полицейских получили ранения

Два сотрудника полиции получили ранения в американском городе Луисвилль (штат Кентукки) во время стихийных акций протеста. Они начались после того, как власти США не предъявили обвинения бывшему полицейскому в убийстве афроамериканки Бреонны Тейлор.
Тейлор застрелили в своей квартире в марте этого года. Трое полицейских пришли к ней домой, так как заподозрили одного из её знакомых в хранении наркотиков у Тейлор. Один из гостей афроамериканки, легально имеющий оружие, открыл огонь по сотрудникам полиции. В перестрелке Тейлор, которая тогда спала, была убита.
Двое полицейских, открывших огонь в квартире Тейлор во время антинаркотического рейда, не будут привлечены к ответственности за ее гибель, поскольку применение силы с их стороны было оправданным. Третьему полицейскому было предъявлено обвинение в создании угрозы безопасности соседей Тейлор. Протестующие настаивают на более серьёзном наказании для него.
Президент США Дональд Трамп назвал работу обвинителей "действительно великолепной". Соперник Трампа, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден призвал жителей Луисвилла протестовать исключительно мирным путем.
В подавлении протеста участвовали силы Национальной гвардии США. Мэр Луисвилла объявил о введении на территории города комендантского часа.
- В конце мая в США начались массовые протестные акции под лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение". Поводом для выступлений стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. Один из них применил удушающий приём. Впоследствии Флойд умер в больнице. Афроамериканца заподозрили в использовании фальшивой купюры.
- Большинство выступлений проходило мирно, но некоторые перерастали в столкновения с полицией, сопровождались грабежами и вандализмом. За время акций было снесено несколько памятников, которые, по мнению протестующих, ассоциируются с расизмом и рабовладельцами.
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