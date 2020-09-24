Во время протестов в штате Кентукки двое полицейских получили ранения

Два сотрудника полиции получили ранения в американском городе Луисвилль (штат Кентукки) во время стихийных акций протеста. Они начались после того, как власти США не предъявили обвинения бывшему полицейскому в убийстве афроамериканки Бреонны Тейлор.

Тейлор застрелили в своей квартире в марте этого года. Трое полицейских пришли к ней домой, так как заподозрили одного из её знакомых в хранении наркотиков у Тейлор. Один из гостей афроамериканки, легально имеющий оружие, открыл огонь по сотрудникам полиции. В перестрелке Тейлор, которая тогда спала, была убита.

Двое полицейских, открывших огонь в квартире Тейлор во время антинаркотического рейда, не будут привлечены к ответственности за ее гибель, поскольку применение силы с их стороны было оправданным. Третьему полицейскому было предъявлено обвинение в создании угрозы безопасности соседей Тейлор. Протестующие настаивают на более серьёзном наказании для него.

Президент США Дональд Трамп назвал работу обвинителей "действительно великолепной". Соперник Трампа, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден призвал жителей Луисвилла протестовать исключительно мирным путем.

В подавлении протеста участвовали силы Национальной гвардии США. Мэр Луисвилла объявил о введении на территории города комендантского часа.