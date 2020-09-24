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Умер народный артист России Вячеслав Войнаровский

Народный артист России, шоумен и оперный певец Вячеслав Войнаровский умер на 75 году в жизни, сообщает его страница в фейсбуке. Причина смерти тенора не называется.

Войнаровский был солистом Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко. Широкую известность он приобрёл играя в юмористических передачах на российском телевидении.

Певец играл эпизодические роли в фильмах, снявшись, в частности, в экранизациях “12 стульев” Леонида Гайдая и Марка Захарова, в захаровском “Убить дракона”, в “Матери” Глеба Панфилова.

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