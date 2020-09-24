На Мари Говори составили протокол за "воздействие на подсознание людей"

На блогера Марию Чистякову (Мари Говори) составили административный протокол по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (статья 13.15 часть 1 КоАП РФ) из-за твита о сложной ситуации с коронавирусом в больнице в городе Шарье Костромской области.

В протоколе сказано, что "Чистякова на странице социальной сети "Твиттер" под псевдонимом "Мари Говори" реализовала информационный текст, воздействующий на подсознание людей, тем самым злоупотребила свободой массовой информации". Согласно статье, правонарушением является изготовление или распространение теле-, видео-, кинопрограмм, документальных и художественных фильмов, а также относящихся к специальным средствам массовой информации информационных компьютерных файлов и программ обработки информационных текстов, содержащих скрытые вставки, воздействующие на подсознание людей и (или) оказывающие вредное влияние на их здоровье.

"Эта история тянется еще с весны, тогда меня вызвали в полицию и спросили, я ли написала этот твит, – рассказала Чистякова Радио Свобода. – Я сказала: "Не знаю, 51 статья [Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя]". После этого началась проверка, опросили папу и дядю, который в той же больнице работает и носит такую же фамилию. Хотели узнать, что они мне рассказывали. Опросили главврача, врача скорой, натравили то ли Роспотребнадзор, то ли кого-то другого – я в этом не разбираюсь, но папа ругался. Сейчас все вернулось: меня вызвал участковый и составил административный протокол с формулировкой из статьи 13.15 части 1 – там реально написано про подсознание. Такая статья действительно есть, участковый ничего не придумал. Я написала, что я крайне не согласна с протоколом и подсознание никому не нарушала. Честно-честно, я не ведьма. Я прям смеялась там. Я вообще не думала, что существует подсознание, а уж тем более про такую прекрасную статью в нашем КоАПе".

Мария Чистякова считает, что полицейские после опроса людей в больнице в Шарье не смогли собрать доказательства и составить протокол по другой части этой статьи – распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, то есть "фейк-ньюс" (статья 13.15 часть 9 КоАП РФ). Штраф за "фейк-ньюз" значительно выше – от тридцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой. А за "воздействие на подсознание людей" предусмотрен штраф в размере от двух тысяч до двух с половиной рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

"Я так понимаю, телефон, компьютер, что они там украдут – я не знаю. Я буду судиться – я ни на какое подсознание не воздействовала, я хороший человек. Мне кажется, [на судебное заседание] они приведут "Битву экстрасенсов", Наталью Бантееву и прочих прекрасных людей".

Кто написал заявление на Чистякову, пока неизвестно – полицейский отказался раскрывать эту информацию. Но известно, что в Нижнем Новгороде таких заявлений было несколько десятков.

"Я еще весной спрашивала полицейских об этом – нам всем было очень интересно – потому что не из-за меня одной проводили проверки. Доносы написали на меня, на Ирину Славину – это редактор нашего [нижегородского] единственного свободного СМИ Koza Press. Это все какой-то один человек, и там около сорока дел было по Нижнему Новгороду. Нам всем было интересно, кто ж это такой добрый. Но я предполагаю, это какой-то человек там на зарплате. Я не думаю, что это атака на Мари Говори – я просто попала под раздачу".