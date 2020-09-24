ФСБ отказалась проверять сообщения о слежке за Навальным

Федеральная служба безопасности ответила на официальный запрос московского муниципального депутата, оппозиционного политика Ильи Яшина в связи с сообщениями о слежке за Алексеем Навальным в последние дни и часы перед его отравлением.

В ФСБ заявили, что оснований для "обозначенных в обращении проверок не установлено". Фотографию ответа Яшин опубликовал в фейсбуке.

25 августа в запросе на имя директора ФСБ Александра Бортникова Яшин просил разъяснить, на каком основании за оппозиционным политиком велась тайная слежка. Ранее издания "Проект" и МК писали, что перед отравлением Навального оперативники в штатском контролировали буквально каждый его шаг.

Тогда же Яшин написал в фейсбуке, что у него нет никаких иллюзий по поводу ответа. Он считает запрос "символическим жестом", поскольку убеждён, что "заказчиком покушения на Навального является президент Путин, а исполнителями были именно сотрудники ФСБ".