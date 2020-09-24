ФСБ отказалась проверять сообщения о слежке за Навальным

Федеральная служба безопасности ответила на официальный запрос московского муниципального депутата, оппозиционного политика Ильи Яшина в связи с сообщениями о слежке за Алексеем Навальным в последние дни и часы перед его отравлением.
В ФСБ заявили, что оснований для "обозначенных в обращении проверок не установлено". Фотографию ответа Яшин опубликовал в фейсбуке.
25 августа в запросе на имя директора ФСБ Александра Бортникова Яшин просил разъяснить, на каком основании за оппозиционным политиком велась тайная слежка. Ранее издания "Проект" и МК писали, что перед отравлением Навального оперативники в штатском контролировали буквально каждый его шаг.
Тогда же Яшин написал в фейсбуке, что у него нет никаких иллюзий по поводу ответа. Он считает запрос "символическим жестом", поскольку убеждён, что "заказчиком покушения на Навального является президент Путин, а исполнителями были именно сотрудники ФСБ".
- Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был госпитализирован с симптомами отравления 20 августа в Омске – ему стало плохо на борту самолёта Томск – Москва. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Более двух недель политик провёл в коме.
- О том, что Навальный был отравлен веществом из семейства "Новичок", сообщили власти Германии со ссылкой на результаты анализов в лаборатории бундесвера, которые позже подтвердили в лабораториях Франции и Швеции. Обстоятельства отравления по-прежнему неизвестны. Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что следы яда нашли в том числе на бутылке, из которой пил Навальный.
- Соратники оппозиционера сразу после его госпитализации потребовали возбудить уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь общественного деятеля и терроризме. Провести расследование покушения Россию призвали США, Евросоюз.
- Российские власти все подозрения в причастности к отравлению отвергают, называя их "голословными".
- В среду Алексей Навальный был выписан из клиники "Шарите", однако он до сих пор испытывает серьёзные последствия отравления.
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