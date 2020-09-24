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Метрополитен-опера отменила театральный сезон из-за COVID-19

Метрополитен-опера

Нью-йоркская Метрополитен-опера полностью отменила сезон 2020-2021 года из-за продолжения эпидемии коронавируса. Решение основано на рекомендациях органов здравоохранения. Оно объясняется небезопасностью возобновления репетиций и спектаклей до широкого применения вакцины и действия ограничений – социального дистанцирования и ношения масок, говорится в сообщении театра.

Генеральный менеджер Метрополитен-опера Питер Гелб заявил AFP, что театр потеряет по меньшей мере 154 миллиона долларов несмотря на сокращение расходов.

Метрополитен-опера планирует начать новый сезон 27 сентября 2021 года оперой афроамериканского композитора Теренса Бланшара. Это будет первая постановка темнокожего автора на сцене театра. Теренс Бланшар — 58-летний джазовый трубач, дирижёр и композитор родом из Нового Орлеана.

Театр продолжит трансляции своих спектаклей и концертов на онлайн-площадках.

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