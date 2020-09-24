Главред газеты "Президент" выдвинул Путина на Нобелевскую премию

Российские информационные агентства и ряд других СМИ в четверг сообщили о выдвижении кандидатуры президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.
Вопрос о выдвижении был задан пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову. Тот ответил, что в Кремле отношения к выдвижению Путина не имеют. "Если решение будет принято - прекрасно! Не будет - тоже ничего страшного" - сказал Песков.
Письмо о выдвижении Путина в Норвежский Нобелевский комитет направил главный редактор газеты "Президент", президент Всероссийского фонда образования, член Международной академии духовного единства народов мира, называющий себя писателем и философом Сергей Комков. Он сделал это ещё 9 сентября, однако сообщил только сегодня на пресс-конференции. Комков не в первый раз выдвигает Путина на Нобелевскую премию мира, в частности, он делал это в 2014 году, в год аннексии Крыма.
Сейчас он обосновал выдвижение гуманитарной помощью, которую Россия оказала другим странам во время эпидемии коронавируса, а также тем, что по инициативе Путина в Конституцию России внесли понятие "Бог". "Важнейшей заслугой президента России Владимира Путина в общественной, гуманитарной и духовной сфере является внесение им поправки в «Конституцию Российской Федерации» упоминания понятия «Бог»" - цитирует письмо Комкова телеграм-канал "Кстати".
Комков имеет титул университетского профессора, поэтому - как он утверждает - имеет право выдвигать кандидатов на получение Нобелевской премии мира. Он подчеркнул, что заявка относится к 2021 году, поскольку сроки подачи предложений на премию в этом году (если не считать исключений) истекли ещё в марте.
Комков известен эксцентричными поступками - на пресс-конференции Владимира Путина он, как главный редактор газеты "Президент", около 10 минут задавал Путину вопрос о школе-интернате академика Щетинина, крайне противоречивом образовательном проекте, закрытом властями из-за нарушения правил лицензирования. Ранее Комков занимался бизнесом в Чехии, утверждая, что намерен построить в городе Марианске-Лазне всемирный центр реабилитации космонавтов. Он также выдвигал на Нобелевскую премию мира президента Чехии Милоша Земана.
- Ранее сообщалось о выдвижении на Нобелевскую премию мира президента США Дональда Трампа (сам он неоднократно упоминал об этом в своих предвыборных речах) - за посредничество между Израилем и арабскими странами. Бывший глава Евросовета Дональд Туск предлагал выдвинуть лидеров белорусской оппозиции. Все эти предложения были сделаны недавно, то есть уже после истечения формального срока выдвижения на премию нынешнего года.
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