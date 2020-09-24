Южная Корея обвинила КНДР в убийстве своего гражданина

Сеул обвинил Пхеньян в убийстве южнокорейского гражданского чиновника. Об этом сообщает агентство "Рёнхап".

По данным СМИ, гражданин Южной Кореи пропал без вести в районе спорной западной морской границы между двумя странами во время дежурства на патрульном катере. По данным южнокорейских военных, задержанного допросили в территориальных водах Северной Кореи, после чего застрелили, а тело кремировали.

Источники "Рёнхап" рассказали, что чиновник мог прыгнуть в море при попытке дезертировать на Север. Не исключено, что такие меры были приняты в рамках борьбы с коронавирусом в КНДР, сообщил собеседник агентства.

"Рёнхап" сообщает, что чиновника застрелили в морской буферной зоне. Это означает нарушение КНДР межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года.

Сеул потребовал от Пхеньяна объяснений и наказания виновных. Северокорейские военные на обвинения не ответили. Официальных комментариев от КНДР не поступало.