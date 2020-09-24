Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заразился коронавирусом

Нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович заразился коронавирусом. 38-летний игрок помещен на карантин дома. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Тестирование на коронавирус проходило перед матчем Лиги Европы между "Миланом" и норвежским "Будё-Глимт", который состоится в четверг вечером. В заявлении клуба говорится, что остальные игроки и тренерский штаб итальянской команды сдали отрицательный тест на COVID-19. Ибрагимович на своей в странице в твиттере заявил, что у него нет симптомов болезни. Ранее коронавирус был обнаружен у защитника "Милана" Лео Дуарте.

Ибрагимович вернулся в "Милан" зимой 2020 года. В первом же матче нового футбольного сезона 2020/2021 нападающий принёс победу своей команде дважды поразив ворота "Болоньи". Ранее он отметился голом в ворота ирландского "Шэмрок Роверс" в матче Лиги Европы.

Ибрагимович является одним из самых титулованных футболистов в мире. После ухода в 2001 году из шведского "Мальмё", он выигрывал трофеи почти со всеми командами, за которые выступал. Футболист четыре раза становился чемпионом Франции в составе ПСЖ, три раза чемпионом Италии в составе миланского "Интера" и один раз в составе "Милана", дважды выигрывал чемпионат Нидерландов в составе "Аякса" и один раз становился чемпионом Испании будучи игроком "Барселоны". В составе "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович выигрывал Лигу Европы УЕФА в сезоне 2016/2017.