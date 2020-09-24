ФСБ отпустила задержанного по запросу Интерпола члена партии "За правду"

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали по запросу Интерпола члена партии Захара Прилепина "За правду" Григория Косниковского, воевавшего на территории Украины на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов, но почти сразу же отпустила его, после чего Косниковский снова уехал в Луганск.

Как сообщает издание "МБХ Медиа", Интерпол разыскивает Косниковского, поскольку на него заведены уголовные дела о терроризме и призывах к агрессивной войне в Латвии. Именно из латвийского города Лудза в 2014 году наёмник перебрался в Луганск. По данным СМИ, там он до 2018 года воевал в составе батальона "Мангуст" и был заместителем командира штурмовой роты.

Почему ФСБ решила отпустить Косниковского, первоначально задержав его - не сообщается.