В Москве возвращают карантин для пожилых людей

Власти Москвы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице возвращают ограничения для жителей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С понедельника, 28 сентября им не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Таким людям нужно как можно реже ходить в магазины и аптеки — и носить при этом маску и перчатки. Также рекомендовано временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые живут отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются, написал Собянин.

Работающим людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано перейти на удаленную работу или взять отпуск.

Также Собянин обратился к работодателям, попросив их перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу.

Мэр Москвы напомнил, что коронавирусная инфекция пока не побеждена, пандемия всё ещё продолжается и на неё может наложиться осенне-зимний всплеск простудных заболеваний. Мэр попросил москвичей строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах.