СAS отменил дисквалификацию российских биатлонисток

Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение по апелляциям российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой. Спортсменки оспаривали решения Международного Олимпийского комитета о пожизненной дисквалификации и лишении их всех наград, выигранных на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Вилухина и Романова оправданы. Суд решил, что они были наказаны неправомерно, наложенные на них санкции должны быть отменены и их результаты на Играх в Сочи следует восстановить. Таким образом, МОК обязан вернуть Вилухиной её серебряную медаль, завоеванную в спринтерской гонке в Сочи.

При этом серебро за командную эстафету, в которой Россию представляли Вилухина, Зайцева, Романова и Екатерина Шумилова, возвращено не будет, поскольку апелляция Зайцевой была удовлетворена лишь частично. Она признана виновной в нарушении антидопинговых правил, а именно в подмене мочи и в использовании запрещенного вещества. В то же время пожизненная дисквалификация спортсменки была отменена.

В одной из проб Зайцевой обнаружена аномально высокая концентрация соли. Завышенная соль - не допинг, но косвенный признак того, что с заранее заготовленной пробой что-то делали, решил Спортивный арбитражный суд. Например, разводили солевым раствором, чтобы сохранить плотность мочи.

Кроме того, в пробе Зайцевой нашли ДНК двух разных людей. Эта проба была сдана уже после Олимпиады, но могла вызывать подозрения в систематических нарушениях спортсменкой антидопинговых правил.

Фамилии Зайцевой, Вилухиной и Романовой присутствуют в так называемом списке "Дюшес" Григория Родченкова.