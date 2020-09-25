СAS отменил дисквалификацию российских биатлонисток

Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение по апелляциям российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой. Спортсменки оспаривали решения Международного Олимпийского комитета о пожизненной дисквалификации и лишении их всех наград, выигранных на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Вилухина и Романова оправданы. Суд решил, что они были наказаны неправомерно, наложенные на них санкции должны быть отменены и их результаты на Играх в Сочи следует восстановить. Таким образом, МОК обязан вернуть Вилухиной её серебряную медаль, завоеванную в спринтерской гонке в Сочи.
При этом серебро за командную эстафету, в которой Россию представляли Вилухина, Зайцева, Романова и Екатерина Шумилова, возвращено не будет, поскольку апелляция Зайцевой была удовлетворена лишь частично. Она признана виновной в нарушении антидопинговых правил, а именно в подмене мочи и в использовании запрещенного вещества. В то же время пожизненная дисквалификация спортсменки была отменена.
В одной из проб Зайцевой обнаружена аномально высокая концентрация соли. Завышенная соль - не допинг, но косвенный признак того, что с заранее заготовленной пробой что-то делали, решил Спортивный арбитражный суд. Например, разводили солевым раствором, чтобы сохранить плотность мочи.
Кроме того, в пробе Зайцевой нашли ДНК двух разных людей. Эта проба была сдана уже после Олимпиады, но могла вызывать подозрения в систематических нарушениях спортсменкой антидопинговых правил.
Фамилии Зайцевой, Вилухиной и Романовой присутствуют в так называемом списке "Дюшес" Григория Родченкова.
- Осенью 2017 года газета New York Times опубликовала выдержки из личных дневников информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова. В записях, сделанных в 2014 году, говорится, что Родченков передал министру спорта России Виталию Мутко копию списка "Дюшес", в котором содержались фамилии спортсменов, применявших специально разработанный "коктейль" из запрещенных препаратов. Их допинг-пробы, как утверждает Родченков, планировалось подменить.
- Допинговый скандал в российском спорте продолжается уже несколько лет. Российские власти отрицают, что допинговая программа существовала на государственном уровне.
- 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.