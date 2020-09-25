В Чите в части найдено тело солдата с огнестрельными ранами

В дисциплинарной части в Чите ночью 25 сентября найдено тело часового с огнестрельным ранением. Об этом пишет "МК в Чите" со ссылкой на два анонимных источника. Личный состав части поднят по тревоге. Редакции Сибирь.Реалии в военном следственном отделе по Читинскому гарнизону прокомментировать ситуацию отказались "из-за военной тайны".
Часть №44311 расположена в микрорайоне Каштак в Чите. В этот дисциплинарный батальон переводят военных, совершивших дисциплинарные проступки на службе.
- В Забайкалье и других российских регионах солдаты часто жалуются на неуставные отношения, погибают во время службы - их родные нередко указывают на признаки доведения до самоубийства или подозревают убийство под видом суицида.
- В октябре 2019 года в воинской части посёлка Горный в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двух офицеров. Согласно показаниям солдата, он подвергался издевательствам со стороны сослуживцев, а один из офицеров угрожал ему изнасилованием. В Минобороны признали, что у Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров. Было возбуждено уголовное дело о дедовщине. Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам условного срока солдата Руслана Мухатова, который издевался над Шамсутдиновым. В сентябре 2020 года дело Шамсудтинова об убийствах и покушении на убийство было передано в суд.
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