В Чите в части найдено тело солдата с огнестрельными ранами

В дисциплинарной части в Чите ночью 25 сентября найдено тело часового с огнестрельным ранением. Об этом пишет "МК в Чите" со ссылкой на два анонимных источника. Личный состав части поднят по тревоге. Редакции Сибирь.Реалии в военном следственном отделе по Читинскому гарнизону прокомментировать ситуацию отказались "из-за военной тайны".

Часть №44311 расположена в микрорайоне Каштак в Чите. В этот дисциплинарный батальон переводят военных, совершивших дисциплинарные проступки на службе.