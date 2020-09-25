Умер поэт и исследователь литературы Владимир Эрль

Русский поэт Владимир Эрль умер на 74 году жизни, сообщил в фейсбуке медиамеджер Демьян Кудрявцев. Он был лауреатом премии Андрея Белого за критические и текстологические работы и был издателем сочинений Даниила Хармса, Александра Введенского и Константина Вагинова.

Эрль (настоящая фамилия — Горбунов) родился в 1947 году в Ленинграде, входил круг поэтов Малой Садовой, был одним из лидеров группы Хеленкуртов, поэтов, продолжавших традиции футуристов и обэриутов. Туда входили, в частности, Алексей Хвостенко, Николай Акельрод, Александр Миронов.

Активно публиковался в самиздате, сам публиковал неизвестных в советское время ленинградских поэтов. Он был гостем эфиров Радио Свобода.