В Берлине проходит акция "Стоп путинский террор"

В Берлине, на бульваре Унтер ден Линден напротив здания посольства России, проходит круглосуточная акция-пикет "Стоп путинский террор" (Stop Putin's Terror). В ней участвуют как граждане Германии, так и живущие в Берлине белорусы, украинцы и россияне.

В рамках акции создан палаточный лагерь. Активисты также разместили портреты политиков, активистов и журналистов, в покушении на которых подозревают Кремль, в том числе Алексея Навального.

Инициаторы акции – живущие в Берлине российский предприниматель Дмитрий Баграш и социолог Игорь Эйдман. Организатор – Форум русскоязычных европейцев в Германии.

На площадке акции проводят концерты, а на самую большую палатку в вечернее время проецируются короткие документальные и мультипликационные фильмы.

Акция началась 18 сентября и продлится до воскресенья, 27 сентября.