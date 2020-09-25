В Харковской области разбился самолёт, есть погибшие

Вблизи города Чугуев (Харьковская область, Украина) упал самолёт АН-26 вооружённых сил Украины. На борту самолета находились, по уточнённым данным, 28 человек - 5 членов экипажа и курсанты. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, погибли не менее 20 человек, двое получили тяжёлые ранения. Информация уточняется.

Первоначально сообщалось, что в Харьковской области потерпел катастрофу транспортный самолёт Ан-26, на борту которого находились экипаж из семи человек и трое курсантов Харьковского авиационного института.

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