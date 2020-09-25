В Ватикане ушёл в отставку кардинал Беччиу из близкого окружения папы

Кардинал Джованни Анджело Беччиу неожиданно подал заявление об отставке. Он заявил, что сделал это по просьбе папы Франциска. Кардинал сообщил, что находится под подозрением в передаче церковных денег своим братьям и отверг эти подозрения со словами, что не совершал никаких правонарушений.

Кардинал Беччиу был близким помощником папы римского и ранее занимал важный пост в Государственном секретариате Ватикана.

Беччиу попал под подозрение после появление информации, что инвестировал в строительство отеля в Лондоне средства из церковных фондов. Эти сведения стали предметом финансового расследования.

Как пишет Би-би-си, отставки такого высокого уровня происходят в Ватикане крайне редко. Святой престол в кратком коммюнике, опубликованном в четверг, не обнародовал подробностей о причинах произошедшего.

"Я не украл ни одного евро. Я не нахожусь под следствием. Если меня отдадут под суд, я буду защищать себя", цитирует заявление 72-летнего кардинала итальянский портал Domani.

С мая 2011 по июнь 2018 кандинал Беччиу был заместителем государственного секретаря Святого Престола по общим вопросам. С 31 августа 2018 по 24 сентября 2020 он был префектом Конгрегации по канонизации святых.