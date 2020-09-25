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В Ватикане ушёл в отставку кардинал Беччиу из близкого окружения папы

Кардинал Беччиу и папа Франциск

"Я не украл ни одного евро", заявил кардинал, подавший в отставку по просьбе папы

Кардинал Джованни Анджело Беччиу неожиданно подал заявление об отставке. Он заявил, что сделал это по просьбе папы Франциска. Кардинал сообщил, что находится под подозрением в передаче церковных денег своим братьям и отверг эти подозрения со словами, что не совершал никаких правонарушений.

Кардинал Беччиу был близким помощником папы римского и ранее занимал важный пост в Государственном секретариате Ватикана.

Беччиу попал под подозрение после появление информации, что инвестировал в строительство отеля в Лондоне средства из церковных фондов. Эти сведения стали предметом финансового расследования.

Как пишет Би-би-си, отставки такого высокого уровня происходят в Ватикане крайне редко. Святой престол в кратком коммюнике, опубликованном в четверг, не обнародовал подробностей о причинах произошедшего.

"Я не украл ни одного евро. Я не нахожусь под следствием. Если меня отдадут под суд, я буду защищать себя", цитирует заявление 72-летнего кардинала итальянский портал Domani.

С мая 2011 по июнь 2018 кандинал Беччиу был заместителем государственного секретаря Святого Престола по общим вопросам. С 31 августа 2018 по 24 сентября 2020 он был префектом Конгрегации по канонизации святых.

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