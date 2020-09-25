МИД РФ допустил, что действия ФРГ в связи с Навальным - "постановка"

Российский МИД в пятницу, 25 сентября, опубликовал заявление, в котором говорится о том, что отравление Алексея Навального боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" могло быть "постановкой". На эту официальную публикацию ("Комментарий Департамента информации и печати МИД России к разночтениям и нестыковкам по ситуации вокруг А.Навального") обратило внимание Международное французское радио (RFI).
В заявлении российского-внешнеполитического ведомства отмечается, что в ситуации с Алексеем Навальным Москва изначально действовала максимально прозрачно: по просьбе родственников был оперативно согласован выезд Навального на лечение в Германию, который беспрепятственно был осуществлен, "как только врачам больницы Омска удалось стабилизировать его состояние".
МИД упрекает правительство Германии в отказе "от сотрудничества в установлении истины и обвиняет Берлин, Евросоюз и НАТО в "развязывании кампании по обвинению российских властей в якобы отравлении гражданина России".
"Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России", — цитирует французский сайт фрагмент из заявления МИД РФ.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, в связи с опубликованием позиции МИД РФ, призвала российских дипломатов "не позориться".
Алексей Навальный, находящийся на лечении в Берлине, пошутил в твиттере по поводу того, что комментировать такие заявление вместо него должен бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (он известен своими нецензурными комментариями).
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