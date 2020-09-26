В авиакатастрофе под Харьковом погибли 25 человек. Что известно?

25 человек погибли в авиакатастрофе военно-транспортного самолёта Ан-26Ш у города Чугуев Харьковской области Украины. Разбившийся вечером 25 сентября самолёт выполнял учебный полёт, на его борту находились экипаж и курсанты украинского Национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту находились 27 человек. Что известно о катастрофе?

Самолёт упал примерно в двух километрах от полосы аэродрома Чугуев, на 530-м километре шоссе Киев-Харьков прямо возле трассы. Перед посадкой командир экипажа сообщил об отказе левого двигателя, рассказал председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Разбившийся борт в последний раз проходил капитальный ремонт в 1996 году. Ан-26Ш с бортовым номером "76 жёлтый" был выпущен 21 октября 1977 года. В последующем ему неоднократно продлевался назначенный и межремонтный сроки эксплуатации. В июле 2020 года госпредприятие "Антонов" заключило договор о продлении ресурса борта ещё на два года, работы по освидетельствованию должны были начаться 1 октября.

Непосредственно управление самолетом курсанты не совершали, сообщает СБУ. Все полёты выполнял командир экипажа. Они должны были начаться в 18 часам 50 минутам по местному времени и закончиться к 22.50. Учебными планами была предусмотрена подготовка курсантов как лётной, так и штурманской специальностей.

Два человека с самолёта выжили. Это обучавшиеся на нём курсанты. Один из них находится в состоянии средней тяжести в больнице Чугуева. Другой курсант – в крайне тяжелом состоянии в одной из харьковских больниц. Ещё один человек не был допущен к полёту и не попал на борт.

На месте катастрофы найдены "чёрные ящики". Они уцелели, но их еще не достали из самолета. Ведутся следственные действия, работает специальная комиссия военных инженеров, которая будет устанавливать причины проишедшего. Район оцеплен, на месте создан оперативный штаб. В субботу в Харьков должен прибыть президент Украины Владимир Зеленский.