Незарегистрированная партия "Другая Россия" приняла решение о самороспуске. Вместо неё планируется создать партию "Другая Россия Э. В. Лимонова". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова руководителя московского отделения организации Ольгу Шалину.

По её словам, решение было принято большинством голосов участников съезда в связи с гибелью основателя партии, писателя Эдуарда Лимонова. "Мы считаем, что необходимо закрепить имя Лимонова в названии действующей живой политической организации (...) Мы начинаем наш путь к регистрации новой партии", — заявила активистка.

"Другая Россия" была создана в 2010 году на съезде в Москве, основной состав был сформирован из активистов запрещённой Национал-большевистской партии Лимоноа. Новая партия несколько раз пыталась зарегистрироваться, однако все заявки были отклонены минюстом. Мероприятия политической организации регулярно срывались властями, её руководство преследовалось прокремлёвскими активистами.

После событий 2014 года многие активисты партии принимали участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов, но это не остановило её преследование российскими властями.

Шарина отметила, что смерть Лимонова стала "тяжёлой утратой" для его соратников. "Мы должны принять эту реальность и шагнуть в будущее", — сказала она. Ожидается, что учредительный съезд новой партии имени писателя пройдёт в течение года.