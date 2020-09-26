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В Минске на женском марше начались задержания

Сотрудник ОМОНа отбирает флаг у пенсионерки Нины Багинской

В Минске на женском марше сотрудники ОМОН задерживают участников протестной акции. Среди задержанных пенсионерка и активистка Нина Багинская, которая стала символом протестов. Позднее её отпустили.

Акция должна была начаться на площади Победы. Однако станция метро с одноименным названием закрыта, на площади не останавливается и наземный общественный транспорт. Начало шествия перенесли в район Комаровского рынка. Участники акции заявляют, что это репетиция инаугурации Светланы Тихановской – бывшего кандидата в президенты Беларуси от оппозиции.

Сообщается о нескольких десятках задержанных.

В Беларуси уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем ЦИК объявил действующего главу государства Александра Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Сторонники оппозиции называют результаты голосования сфальсифицированными. США, страны ЕС и ряд других западных государств итоги белорусских выборов не признали.

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