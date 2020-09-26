Следственный суд в Алма-Ате арестовал на два месяца блогера Ермека Тайчибекова по подозрению в разжигании национальной розни, передаёт Казахская служба Радио Свобода. Причиной преследования, предположительно, стал его комментарий изданию, входящему в российский государственный холдинг "Россия сегодня".

Об аресте Тайчибекова Казахской службе РС сообщил его адвокат Галым Нурпеисов. По его словам, суд прошёл в тайне от защитника блогера, Тайчибекова на заседании представлял государственный адвокат, от которого он ранее отказался.

Тайчибеков известен своими пророссийскими взглядами. В 2015 году он уже приговаривался к четырём годам лишения свободы за публикации в социальных сетях. Он свою вину не признавал и считал дело политически мотивированным.

В этот раз 42-летний блогер был задержан 23 сентября. Своему брату он сообщил, что задержан, предположительно, за интервью российскому изданию "Украина.ру". Оно входит в государственный холдинг "Россия сегодня". В видео, опубликованном в ютьюб-канале издания в мае 2020 года, Тайчибеков разговаривает с ведущей на фоне чёрно-жёлто-белого флага Российской империи, и утверждает, что власти Казахстана проводят русофобскую политику.

По предъявленной статье ему грозит до 7 или 10 лет заключения.