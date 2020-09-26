В Лондоне прошли новые акции против ограничений из-за COVID-19

Тысячи лондонцев участвовали в субботу в манифестации на Трафальгарской площади против новых ограничительных мер в связи с расширением эпидемии COVID-19. Многие участники шествия были без масок и высказывались против ограничения их свобод.



Лондонская полиция, однако, предупредила, что многолюдные собрания и акции в нынешних условиях угрожают здоровью каждого человека и его родственникам. Полиция также заявила, что не потерпит актов насилия или враждебности к сотрудникам правоохранительных органов или другим гражданам. Об этом сообщает Евроньюс.



Полиция, признаёт, что манифестации являются исключением из правила "не собираться более шести в одном месте", но продолжает настаивать на строгом соблюдении безопасной дистанции между протестующими.



Британия среди европейских государств наиболее тяжело пострадала от последствий пандемии. 42 тысячи её граждан стали жертвами коронавирусной инфекции. На половине территории Уэльса, включая столицу Кардиф, в конце этой недели вводятся ограничения на передвижение людей. Новые ограничительные меры продолжают обсуждаться в британских СМИ.