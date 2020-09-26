Правозащитники требуют найти пропавшего оппозиционера из Чечни

Российские правозащитники требуют найти 19-летнего чеченского оппозиционера Салмана Тепсуркаева, который был похищен, а позднее в сети появилось видео, на котором он насилует себя бутылкой. Заявление опубликовано на сайте "Мемориала".

Правозащитники требуют от российских властей наказать виновных в издевательствах над оппозиционером. Они также задали следственным органам вопрос: "Возбуждено ли уголовное дело по факту исчезновения и насилия над Салманом Тепсуркаевым?". Правозащитники требуют объяснить почему не наказаны те, кто причастен к преступлениям против критиков чеченской власти. Подписавшие заявление выразили солидарность с жителями Чечни, которых оскорбило произошедшее на видео с Тепсуркаевым.

"Нарушения прав человека в Чечне принимают всё более уродливые и жестокие формы, и мы призываем власти России немедленно остановить царящую там безнаказанность и принять все меры к тому, чтобы виновные понесли ответственность," - говорится в заявлении.

Письмо подписали: председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин, директор Благотворительного фонда социально-правовой помощи "Сфера" Игорь Кочетков, заместитель директора регионального офиса по Европе и Центральной Азии Amnesty international Денис Кривошеев, заместитель директора по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch Татьяна Локшина, исполнительный директор Civil Right Defenders Андерс Петтерссон, директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская, председатель Совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов, исполняющий обязанности генерального секретаря Норвежского Хельсинкского Комитета Гуннар Экелове-Слюдал.

Видеозапись сидящего на коленях голого чеченского юноши, который называет себя Салманом Тепсуркаевым, появилась в интернете 7 сентября и вызвала широкий резонанс. Молодой человек заявляет, что он - один из администраторов оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. Называет его "грязной группой", в которой "делают позорные вещи". В конце записи Тепсуркаев говорит, что наказывает себя за неподобающее чеченцу поведение и передаёт эстафету другим администраторам.

Представитель 1ADAT рассказал сайту Кавказ.Реалии, что Тепсуркаев был не администратором, а активистом оппозиционного движения в Чечне, и какое-то время модерировал чат канала. По словам собеседника Кавказ.Реалий, видео пришло с аккаунта Тепсуркаева в общий чат активистов. В субботу в ходе переписки молодой человек сообщил ему, что "проговорился кадыровцу и за ним пришли". После этого связь с Тепсуркаевым прервалась.