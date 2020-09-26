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Трамп выдвинул Эми Кони Баррет на пост судьи Верховного суда США

Эми Кони Баррет

Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении кандидатом на пост судьи Верховного суда 48-летней судьи консервативных взглядов Эми Кони Баррет. Церемония прошла на лужайке у Белого Дома в присутствии Баррет и членов её семьи.

Её называли наиболее предпочтительной кандидатурой для консерваторов, поддерживающих политику Трампа.

В случае успешного прохождения судьёй Баррет процедур рассмотрения и голосования в Сенате США и подробного собеседования с судьями Верховного суда, она сможет занять вакантное место, появившееся после кончины 18 сентября либерального судьи, 87-летней Рут Бейдер Гинзбург.

Наблюдатели отметили, что судья Баррет стала единственной, с кем в последние дни лично беседовал президент Трамп.

Демократы, в том числе кандидат в президенты Джо Байден, выступили ранее против утверждения выдвинутой Трампом кандидатуры, указывая на то, что право выдвинуть кандидатуру в Верховный суд должен получить победитель выборов президента, которые пройдут 3 ноября. Республиканцы в Сенате располагают большинством.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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