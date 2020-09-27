Новое обострение в зоне конфликта между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье утром заявил, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пост Пашиняна в Facebook. Пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян, в ходе боев в Карабахе уничтожены два вертолета и три беспилотника азербайджанских ВС.

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что Армения начала интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии и населенных пунктов. Есть убитые и раненые. "Подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность Вооруженных сил Армении", отмечает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства обороны Азербайджана.

Омбудсмен Нагорного Карабаха призвал население сохранять "спокойствие и осторожность". По сведениям корреспондента DW, в городе Шуши в спорном регионе жители укрываются в убежищах.

Агентство "Интерфакс" обращает внимание на то, что режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года. Минская группа ОБСЕ, созданная в 1992 году посредничает в налаживании переговоров о мирном урегулировании конфликта. В группу входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. В то же время, как отмечает агентство, Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

В последние месяцы столкновения между вооружёнными силами двух государств стали более интенсивными. Так, в середине июля несколько дней продолжались взаимные артиллерийские обстрелы, погибли 17 человек, в основном солдаты с обеих сторон. Известно и о гибели одного мирного жителя. Это было наиболее острое вооружённое противоборство за последние четыре года.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после июльского обострения Россия направляет в Армению растущий поток вооружений.