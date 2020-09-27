COVID-19: в России продолжается рост числа инфицированных

Количество инфицированных в России за последние сутки вновь превысило показатели последних месяцев и продолжает расти. По состоянию на утро воскресенья, 27 сентября, за минувшие сутки выявлено 7867 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число заразившихся по всей России составило 1 151 438 человек.

В Москве – очередной мрачный рекорд – 2016 заразившихся, это сопоставимо с положением 2 июля. Более двухсот заразившихся – в Петербурге и столько же в Подмосковье.

В целом по России жертвами эпидемии за последние сутки стали 99 человек, с начала пандемии – 20 324. Количество выздоровевших в целом по России за сутки – более 3 тысяч, за время пандемии – 943 тысячи.