Армения и Азербайджан несут потери в зоне кофликта

В Нагорном Карабахе десятки мирных жителей ранены в воскресенье при обстрелах с азербайджанской стороны, два человека убиты, заявил пресс-секретарь президента самопровозглашённой республики Ваграм Погосян.



Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о погибших среди мирного населения и военных, точные данные о потерях пока не называются.



Армения и Нагорный Карабах ранее сегодня объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Турция сообщила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. МИД России и Организация договора о коллективной безопасности призвали стороны конфликта прекратить огонь и начать переговоры.



Никол Пашинян ранее в воскресенье заявил, что азербайджанские вооружённые силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пост Пашиняна в Facebook. Пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян заявил, что в ходе боев в Карабахе уничтожены два вертолёта и три беспилотника азербайджанских ВС. Министерство обороны Армении распространило видео уничтожения трех азербайджанских танков.



Министерство обороны Азербайджана сообщило, что Армения начала интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии и населённых пунктов. Есть убитые и раненые. "Подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность Вооружённых сил Армении", – отмечает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства обороны Азербайджана.



Омбудсмен Нагорного Карабаха призвал население сохранять "спокойствие и осторожность". По сведениям корреспондента DW, в городе Шуши в спорном регионе жители укрываются в убежищах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после июльского обострения Россия направляет в Армению растущий поток вооружений.

Западные СМИ обращают внимание на то, что Россия, имеющая в Армении свою военную базу, рассматривает эту страну как своего стратегического партнёра в регионе.

Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана были захвачены сепаратистами и объявлены независимыми в ходе вооружённого конфликта 1988–1994 годов. Тогда с обеих сторон погибли не менее 30 тысяч человек и сотни тысяч стали беженцами.