В Минске оппозиция проводит "народную инаугурацию" Тихановской 

В центре Минска десятки тысяч людей вышли на ставшую уже традиционной воскресную акцию протеста против правления Александра Лукашенко. На этот раз протестующие назвали акцию "народная инаугурация Светланы Тихановской", которую они считают победителем прошедших президентских выборов.

С утра воскресенья власти стянули в центр города тысячи военных и сотрудников милиции, спецтехнику и десятки БТР. Силовики оцепили несколько центральных площадей Минска, а также городскую резиденцию Александра Лукашенко - Дворец Независимости. Сообщается, что в середине дня люди в чёрной форме и без опознавательных знаков начали задерживать протестующих при подходе к стеле "Минск - город-герой", которая является остовым местом сбора оппозиции.

Акции "народной инаугурации" проходят и в других городах Беларуси. Телеграм-канал Nexta сообщает, что в Жодино протестующие перекрыли несколько дорог, а в Гомеле спецназ применил против вышедших на улицы людей слезоточивый газ и резиновые пули.

Ежедневные массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют его отставки и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи.