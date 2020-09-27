Более 50 человек пострадали при обрушении перехода в Подмосковье

Более 50 человек пострадали в результате обрушения надземного пешеходного перехода на территории компании "ФМ логистик" в подмосковном Ступине. Все они госпитализированы. Подробности об их состоянии пока не сообщаются.

Инцидент произошёл в воскресенье утром, когда сотрудники предприятия "ФМ логистик" шли на смену. По предварительной версии, обрушение перехода произошло и-за перегрузки. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда.