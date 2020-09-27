Парламент Азербайджана ввёл военное положение – вслед за Арменией

Парламент Азербайджана на внеочередном заседании в воскресенье принял решение ввести военное положение на части территории страны – в связи с резким обострением ситуации в Нагорном Карабахе, где возобновились боевые действия.
В некоторых городах, в том числе в Баку, введён комендантский час.
Ранее военное положение было введено в Армении, а также в самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республике, которая находится под контролем армянских формирований. В Армении, кроме того, объявлена мобилизация военнообязанных, в Азербайджане такая мера пока не принята.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье заявил, что его правительство рассмотрит вопрос признания независимости Нагорного Карабаха. Несмотря на то что Армения оказывает самопровозглашённой республике военную помощь, официально ни она, ни какая-либо другая страна мира независимости Нагорного Карабаха не признаёт.
Лидеры Армении и Азербайджана – Никол Пашинян и Ильхам Алиев – выступили с воинственными заявлениями. Алиев заявил, что нынешняя операция азербайджанских сил должна привести к "освобождению от оккупации", Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и подчеркнул, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха. Он также обратился к международному сообществу с призывом повлиять на Турцию, чтобы она не вмешивалась в конфликт. Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее обвинил власти Армении в эскалации конфликта, заявив, что Анкара поддерживает Азербайджан.
Наступление азербайджанских войск началось утром в воскресенье – азербайджанское командование называет его "контрнаступлением", утверждая, что речь идёт об ответе на обстрелы со стороны армянских сил. С фронта поступают противоречивые сведения, обе стороны говорят о своих успехах и больших потерях противника. Известно, что обстрелам подвергся ряд населённых пунктов Нагорного Карабаха, в том числе столица Степанакерт, есть убитые и раненые среди мирных жителей. Азербайджанские военные заявляют, что им удалось занять несколько сёл, в Армении эти сообщения отрицают.
Страны-посредники в мирном урегулировании в Карабахе, включая Россию, призывают к завершению боёв. "Вместе со своими партнёрами по Минской группе, Россией и США, Франция подтверждает свою приверженность достижению долгосрочного и мирного урегулирования конфликта на основе международного права", - заявил МИД Франции.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что Россия направляет в Армению растущий поток вооружений. Западные СМИ обращают внимание на то, что Россия, имеющая в Армении свою военную базу, рассматривает эту страну как своего стратегического партнёра в регионе.
- Спор о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха ведётся с советских времён, когда существовала Нагорно-Карабахская автономная область с преимущественно армянским населением в составе Азербайджанской ССР. В ходе вооружённого конфликта 1988–1994 годов с обеих сторон погибли не менее 30 тысяч человек и сотни тысяч стали беженцами. Сепаратистам при поддержке армянских военных удалось удержать контроль над большей частью территории Нагорного Карабаха, а также взять под контроль несколько соседних азербайджанских районов. В Азербайджане эти территории считают оккупированными. В 1994 году было заключено соглашение о прекращении огня и создании механизма международного посредничества для разрешения конфликта, который, по сути, был заморожен.
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