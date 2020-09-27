В Швейцарии избиратели выступили против расторжения договора с ЕС

Швейцарские избиратели на референдуме отвергли предложение расторгнуть соглашение с ЕС о свободном перемещении людей.

За расторжение соглашения проголосовали 38 процентов принявших участие в референдуме, 62 процента высказались против. ЕС приветствовал результаты голосования.

Оно проводилось по предложению правой Швейцарской народной партии, которая входит в правящую коалицию. Она считают, что действующее с 1999 года соглашение лишает швейцарские власти контроля над миграцией.

В соответствии с иммиграционным соглашением, граждане ЕС имеют право право свободно жить и работать в Швейцарии - и наоборот. Кроме того, Швейцария в 2008 году вошла в Шенгенскую зону, что предусматривает отмену пограничного контроля со странами ЕС. В стране постоянно живёт более миллиона граждан стран ЕС, а в Евросоюзе живут около 450 тысяч швейцарцев.

В воскресенье - в швейцарских традициях прямой демократии - прошли референдумы и по другим вопросам. С небольшим перевесом большинство поддержало предложение о закупке новых боевых самолётов. Избиратели отвергли предложение упростить правила отстрела волков, угрожающих домашнему скоту.