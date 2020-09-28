"Лишь бы не единоросс". Уборщица победила на выборах начальство

Наверное первый раз в истории России главными выборами в стране стали выборы главы маленького села. По крайней мере эти выборы привлекли к себе куда больше внимания, чем выборы глав таких крупных российских регионов, как Ленинградская область или Краснодарский край. И уж точно больше, чем выборы губернатора Костромской области, где это село находится.

Повалихинское сельское поселение Чухломского района Костромской области - административное объединение нескольких деревень, большинство из которых давно являются вымершими. Всего в 29 деревнях поселения живёт меньше 400 человек. Однако результат выборов в этом живописном уголке России, затерянном среди лесов и в 200 километрах к северо-востоку от Костромы, привлекли к себе огромное внимание.

И не удивительно.

Антон Орех

Уборщица из Костромской области области случайно стала главой поселения



Марина Удгодская работала уборщицей в здании администрации Повалихинского сельского поселения. На выборы, по её словам, она пошла по просьбе прежнего главы Николай Локтев, которому просто нужно было подставное лицо, чтобы снизить конкуренцию.



"Я ж не сама выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич. Просто не было человека и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоём с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали. У меня было 84 голоса, а у Локтева — 46 где-то.



1 октября вступаю в должность. Вообще без понятия, что в обязанности будет входить. Я четыре года убирала, сейчас пятый. Сказали до 30-го работать, как работаете. А что дальше, никто не знает. Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела".

Незыгарь

В Костромской области главами районов стали уборщица и водитель автобуса. Сбываются ленинские мечты.

Сергей Барабан

Марина, поздравляю! - не трусь и не сдавайся! - у тебя получится! - ты же умеешь убираться в здании администрации сельсовета! - значит сможешь навести порядок и в других зданиях, - суде, прокуратуре, школе, детсаду, больнице, почте, банке, заводе, магазине, аэропорту, жд вокзале, - 4 года это достаточный опыт чтобы навести порядок в своем городе и государстве!

Маша Слоним

В муках рождалась демократия в России

Большинство восприняло победу уборщицы как пощёчину действующей власти и неспособность этой власти контролировать ситуацию на местах.

Любовь Соболь

К слову о том, что за женщин в России не голосуют и о том, как люди ненавидят единороссов.

Федор Крашенинников

Тут ведь что важно? Очевидно, что все жители села прекрасно знали, что голосуют за уборщицу и что она подставная. И риторический вопрос: это как же надо ненавидеть и презирать действующего главу-то! Мужик явно очень постарался.

Дремучий Охранитель

Уборщица? Пускай, лишь бы не «единоросс»



Победа на выборах главы сельского поселения Чухломского района Костромской области уборщицы – симптоматично. В 2018 г. страна наблюдала как в ряде регионов (Владимирская область, Хакасия и Хабаровский край) победили технические ноунеймы (одним из них, кстати, был С. Фургал). В 2019 г. тоже самое произошло в Москве, где случайно победившего «техника» от «Справедливой России» три дня не могли найти.



В 2020 г. власти извлекли уроки: трехдневное голосование позволяет сделать любой нужный власти результат. Однако на уровне местного самоуправления в Костромской области никто не заморачивается. Что означает победа уборщицы, которая не умеет работать с документами, не планировала избираться и выдвинулась как технический кандидат?



«Ее» победа означает, что в этом районе (население около 10 тыс. чел.) «единороссы» не смогли мобилизовать на выборы даже 100 человек. Их голосов было бы достаточно для того, чтобы был избран нужный человек.

Это голосование протестное и о многом говорит. В частности, свидетельствует о потере лояльности у наиболее конформистского и пассивного электората – сельского.



Показательно и другое: В. Путин говорит, что времени на раскачку нет, предстоит серьезная работа, а «единороссы» проигрывают не только ноунеймам, но и своим уборщицам. Потому что морального авторитета в обществе не имеют и их дальнейшее пребывание у власти чревато полным отчуждением общества от власти. Это верный признак кризиса власти и скорых серьезных проблем в целом по стране. Услышат ли этот сигнал в высоких кабинетах?

Александр Лукин

Победа в кармане!??? Ан нет. Победила опытного чиновника (полагаю выдвиженца ЕР) с перевесом почти в два раза, Марина Угдодская. политическая Золушка - уборщица здания местной администрации. После победы она заявила: «Невиноватая я, он сам предложил!"

И еще одна новация покрупнее тракторист Сергей Давыденко также в Костромской области отодвинул профессионального чиновника - шесть с половиной тысяч человек, семь муниципальных образований – и надо всем этим теперь руководитель.

В социальных сетях Марину Удгодскую и Сергея Давыденко поддерживает вся Россия.

Полагаю, людям было все равно, они проголосовали за любого кандидата, только не за своего главу. Власть на всех значимых выборов, употребляя ею же принятые законы и административный ресурс нагло снимает всех реальных кандидатов с выборов, например они арестовали ученого и порядочного человека Платошкина Н.Н., чтобы он не мог участвовать в выборах. В мелких районах власть еще не успела запустить свои щупальцы, видимо потому, что там воровать уже нечего и полагаю именно потому найти из своих рядов кандидатов им не удается. По моему мнению, это реальный народный протест и напрашивается лозунг для этой власти – ДОСТАЛИ УЖЕ!!!!

Сергей Марков

Россия шокирована результатами выборов в Костромской области, где в маленьком поселении победила 35 летняя уборщица Марина, которую выставил своим подставным лицом глава администрации, - в здании она и работает уборщицей. Что делать, она пока не знает. Пока до 1 октября будет работать уборщицей.

В этой новости все сконцентрировано. Оппозиция в восторге , что власть во многих местах так не популярна, что готовы голосовать за кого угодно, лишь бы не за власть. Это правда. Это уже проявилось на выборах 2019 года в 4х регионах, где победили технические кандидаты. Но главное другое, - голоса, 84 за уборщицу Марину, а 46 за главу администрации Локтева, а всего получается 130. То есть это очень маленькое поселение в традиционной русской области.

300 лет из этих областей власть забирала молодых ребят и посыла воевать за Украину, воевать против Польши, воевать против Наполеона, воевать за Кавказ, воевать против Гитлера, строить Днепрогэс, осваивать Сибирь, осваивать целину, сражаться с американцами за Африку, осваивать Урал, бороться за космос, строить ракеты. И они все это сделали. Они завоевали великую Россию для России.

А области эти Костромская, Владимирская, Псковская, Смоленская, Тверская, - опустели, обнищали, захирели настолько, что там и народу нет, и дорог нет, и работы нет. Все уезжают в Москву. И никто не хочет ими даже управлять. И голосовать там не только не за кого. Но и уже почти некому голосовать. Эти области жизнями своих ребят создали великую Россию. И стоят бедные и серые. И выигрывают там поэтому на выборах уборщицы.

А теперь великая Россия должна бы отдать им вековые долги и поднимать традиционные русские области в центре России. Нельзя иметь в центре страны темную дыру.

Татьяна Богатенкова

Глава сидел в кресле с 2005 года, говорят.

Уборщица шла техническим кандидатом, говорят.

Такая крепкая единороссийская система была, такая вся надёжная (на самом деле нет), но что-то пошло не так.

Ирина Котцова

Скоро люди будут готовы за лошадь голосовать, лишь бы не за действующую власть

Госсовет 2.0

В условиях антиистеблишментной волны пора проводить тренинг на тему «Как не проиграть выборы своему подставному кандидату».

Хотя некоторые придворные аналитики пытаются списать это на "технические провалы"

Екатерина Колесникова

Мое понимание по Костромской области таково. В регионе проходили выборы 3х уровней: глава, закс, муниципалы. В закс причем разыгрывали 10 одноманд. + 25 списоч, и, логично, что особое внимание было уделено именно персонам, а не группам. Отдельной скалой – выборы главы региона. По муниципалке – сёла, о которых вспоминают только вот при таких вот громких случаях. Причем, что интересно, и это тренд в последних сезонах – проигрыши «100% проходных» были именно на маленьких округах, включая сёла. Кроме вот этого Повалихинского с.п., в котором главу сняла с поста уборщица, есть еще в Костромской области и Сусанинский район, в котором главу «подсидел» водитель автобуса. И тренд этот уже нельзя назвать поветрием, просто не проведена работа над ошибками. Кто в прошлом году в Иркутской области тоже обскакал «проходного, согласованного, бывалого»? Женщина-домохозяйка, кажется. Ещё были примеры, не помню по регионам уже точно.

При таком количестве избирательных кампаний, я постоянно про это говорю, один технологический провал всегда будет. И будет он именно на муниципальном уровне. 1) С муниципалами (в мелких провинциях, селах) почти никогда не работают технологические группы; 2) Главы этих сёл уже отстали от реалий, и не ловят мышей, потому что, как правило, это старенькие дедушки, себя не помнящие; 3)Понимание того, что технических кандидатов должно быть у Главного больше чем один, ко многим так и не пришло; 4)Подобные проколы случаются не только с «ЕР», но и с любыми другими партиями. Потому что кандидатам не стоит путать чувство собственной исключительности с действительным доверием.

Для масс-медиа и профсообщества, конечно, такие случаи всегда забавные (ну, если только не ты этого кандидата вёл на выборах), но пожинать плоды будут именно избиратели и гражданское общество, которые просто умеют протестовать, а не консолидироваться вокруг реальных кандидатов. И с сёлами надо работать постоянно, а не за месяц до выборов привозить стопку АПМ, три газеты на десять дворов и наказ «сверху»: не подведите!

Всем интересно, что будет дальше.

Олег Пшеничный

Представил, как костромская уборщица (которая говорит, что «никогда документов в руках не держала») приходит в администрацию на полных правах, и из любопытства просит, «а дайте-ка я бумаги почитаю», потом хмурится и говорит, «минуточку, а дайте мне районные документы», ещё сильнее хмурится и начинает читать областные «документы», после чего восклицает «вы тут все охренели что ли? А Путин вот про это всё знает?!», выясняется, что Путин «это всё» и организовал, и движение русской Жанны Д’Арк начинается из костромских лесов...

Но всё, конечно будет прозаичней во всех отношениях, хотя никто и не знает как.

Дмитрий Гудков

Если не Путин, то... Марина Удгодская, уборщица из-под Костромы.

Прекрасная история в Повалихинском сельском поселении Чухломского района. Местный глава попросил уборщицу стать спойлером на выборах – просто чтобы они прошли с альтернативным кандидатом.

Но оказалось, что люди готовы проголосовать за кого угодно, кроме опостылевшего дорогого руководителя. 61% для Марины Удгодской как с куста.

Она теперь не знает, что делать с привалившим счастьем, даже думает отказаться.

Марина, не надо! Я серьезно. Не имеет значения, кем вы работали, какой у вас опыт. Для начала нужно просто не воровать и разговаривать с людьми. Вы этим уже будете на голову выше любого единоросса.

Кстати, подозреваю, попади вы на президентские выборы, то выиграли бы и там. Потому что 20 лет диктатуры дали одно общее желание: перемен. Любых.

И «Новичком» вы, Марина, наверняка пользоваться не будете. А это уже огромный плюс.

Катерина Гордеева

Понятно, что несменяемые царьки всех так достали, что люди готовы голосовать, за кого угодно, только б новое лицо. Но вот вопрос: когда Марина станет законно избранной главой, пойдёт ли глава поселения Николай Локтев работать уборщиком в ее администрации?

Пример Удгодской вдохновил избирателей в других регионах

Юлия Селиванова

Уборщица из Костромской области области случайно стала главой поселения. А мы чем хуже?

Ищем лучшую уборщицу на должность главы городского округа Ступино. Заявку можно подать ступинскому депутату и руководителю общественной приемной сенатора от Московской области Колтыгину Игорю Николаевичу.

График работы приемной:

Понедельник 9:00-12:00

Четверг 15:00-18:00

Телефон: 8 (496) 649-49-77

Адрес: г.Ступино, ул. Пристанционная владение 6, Деловой центр, 3 этаж.

Елена Петрушина

Граждане уже готовы голосовать за кого угодно, только бы не Ер....даже если это откровенно спойлер (технический кандидат). К сожалению, пока эти граждане не жители района Марьино

Удгодская ещё не успела вступить в должность, но уже может стать мировой знаменитостью.

Кирилл Шулика

Журналисты МК выдвинули на Нобелевскую премию мира уборщицу Марину Удгодскую, которая стала знаменитой после победы на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения.

Выпускайте кракена

Продолжают кипеть страсти по поводу уборщицы Марии Удгодской, выигравшей муниципальные выборы в Костромской области.

Сначала Элла Памфилова заявила, что не видит никаких нарушений закона в выдвижении и победе на выборах Удгодской. А вот журналисты пошли ещё дальше и даже выдвинули уборщицу на Нобелевскую премию мира. Авторы инициативы уже получили уведомление из комитета премии с благодарностью за номинацию.

Дмитрий Гололобов

Итак: Трамп, Путин, Навальный, Грета и уборщица. Очень, очень трудно придётся Нобелевскому комитету.

Есть мнения, что уборщица может обойти Путина не только в борьбе за Нобелевскую премию

Сергей Медведев

Прекрасный сюжет, милая женщина. На президентских выборах проголосовал бы за нее, не думая

Олег Зинцов

мне ужасно нравится история про то, как в одном из сел Чухломского района Костромской области местный руководитель попросил уборщицу выступить на выборах альтернативным кандидатом (ну, чтобы соблюсти приличия и не выдвигаться одному), а она возьми и выиграй с результатом выше 60%. теперь они там сидят и глобально не знают, что делать. но один вывод уже напрашивается. когда Элла Памфилова при следующем голосовании на пеньке поставит нас перед выбором "если не Путин, то кот", на всякий случай надо подобрать кота с опытом управленца

Александр Корпанюк

В Беларуси Лукашенко разрешил домохозяйке Тихановской поучаствовать в выборах. Тихановская победила.

В Повалихинском сельском поселении глава настойчиво попросил свою уборщицу Удгодскую поучаствовать в выборах. Удгодская победила., Путин В.В. догадается не допустить к выборам Бузову.

Илья Вайцман

Случай с Мариной Угодской, которая случайно победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения своего начальника показывает, что на любых относительно честных выборах единоросса может победить хоть «технический кандидат», хоть дворовая кошка, хоть неисправный электрический чайник со свалки, если его каким-то образом зарегистрируют кандидатом.



Я к чему: проблема мирного решения вопроса «о власти» лежит не в области электоральных политик вообще и «умного голосования» в частности, а в области самой возможности проведения честных выборов как таковых. Потому что без решения этого вопроса все хороводы со «стратегиями» лишены смысла. Будет действительно альтернативный кандидат и честный подсчет голосов - путинизм слетит сразу же. Будут только «прошедшие фильтр» кандидаты и фальсифицирующие напропалую избирательные комиссии - хоть уголосуйтесь, но ничего в результате не изменится.