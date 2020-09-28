Умер основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов

В США в возрасте 96 лет умер физик, правозащитник и диссидент Юрий Орлов.

О смерти Орлова сообщил правозащитник Сергей Ковалёв.

Орлов был участником Великой Отечественной войны. С боями дошёл до Праги. Был награждён орденом Отечественной войны второй степени. В 1951 году закончил физико-технический факультет МГУ, после чего работал в одной из секретных лабораторий "Атомного проекта СССР". В 1956 году Орлов был уволен и лишён допуска к секретным документам на работе, а также исключён из Коммунистической партии за социал-демократические идеи. В 1972 году стал сотрудником Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Академии наук СССР, но в 1973 году был уволен за поддержку академика Андрея Сахарова.

Орлов был членом советской группы Amnesty International. В 1976 году основал и стал первым руководителем Московской Хельсинкской группы. За правозащитную деятельность преследовался сотрудниками КГБ. В 1977 году Орлова приговорили к 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки по статье об антисоветской пропаганде. После его ареста некоторые западные ученые в знак протеста отказались от сотрудничества с советскими коллегами. В 1986 году он был лишён гражданства СССР и принудительно выслан из страны в обмен на арестованного в США советского разведчика. В том же году стал профессором Корнеллского университета. Орлов был автором автобиографического романа "Опасные мысли".

В 2014 году Орлов стал гостем программы "Человек имеет право" на Радио Свобода.