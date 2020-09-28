Деятели культуры просят не рассматривать дело Дмитриева в Карелии

Российские деятели культуры, учёные, правозащитники, политики и журналисты обратились к председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу с просьбой перенести рассмотрение апелляции по делу исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитрива в другой регион России. Открытое письмо опубликовано на сайте "Новой газеты".
"Рассматривает апелляцию судья Алла Раць, ранее дважды продлевавшая Дмитриеву содержание в СИЗО, и всё происходящее на этом процессе дает нам повод усомниться в объективности судейства и, более того, предположить, что на судью оказывается давление...Просим Вас, Анатолий Владимирович, передать это дело на рассмотрение суда любой другой области, республики или края Российской Федерации", - говорится в тексте обращения.
В письме также указано, что "внезапно назначена" новая экспертиза фотографий приемной дочери Дмитриева.
Свои подписи под обращением поставили актеры Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили, Константин Райкин, Инна Чурикова, Константин Хабенский, журналисты Катерина Гордеева, Сергей Пархоменко, Владимир Познер, кинематографисты Гарри Бардин, Андрей Звягинцев, Юрий Норштейн, литераторы Александр Архангельский, Дмитрий Глуховский, Людмила Улицкая, политики Борис Вишневский, Эмилия Слабунова, Григорий Явлинский, священнослужители Алексей Уминский и Григорий Михнов-Вайтенко, президент Русского общественного фонда Александра Соженицына Наталия Солженицына, члены правозащитного центра "Мемориала" и другие. Всего свои подписи под письмом поставили около 250 человек.
Перовое заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор Дмитриеву состоялось 22 сентября. Интересы историка представлял адвокат по назначению. Следующее заседание пройдёт 29 сентября.
- 22 июля суд в Петрозаводске приговорил Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима. Его обвиняли в сексуальном насилии по отношении к приемной дочери, развратных действиях, изготовлении порнографии и незаконном хранении оружия. Виновным историка признали только по первому обвинению, по остальным - оправдали. Позже это решение обжаловали все стороны процесса. Дмитриев отрицает вину.
- В 1990-х экспедиция в Карелии под руководством Дмитриева обнаружила массовые захоронения жертв политических репрессий в урочище Сандармох. Были составлены списки погибших, которые насчитывали более шести тысяч имён. Дмитриев - автор двух книг "Место расстрела - Сандармох" и "Место памяти Сандармох". Последнюю книгу он написал в изоляторе.
- Уголовное дело в отношении Дмитриева возбудили в 2016 году, его обвиняли в изготовлении порнографии с участием дочери. Защита утверждала, что историк делал снимки девочки, чтобы отслеживать состояние её здоровья. Суд Дмитриева оправдал. В 2018 году на него завели новое дело. В защиту исследователя выступали российские и иностранные правозащитники, деятели культуры и учёные.
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