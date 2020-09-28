Деятели культуры просят не рассматривать дело Дмитриева в Карелии

Российские деятели культуры, учёные, правозащитники, политики и журналисты обратились к председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу с просьбой перенести рассмотрение апелляции по делу исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитрива в другой регион России. Открытое письмо опубликовано на сайте "Новой газеты".​

"Рассматривает апелляцию судья Алла Раць, ранее дважды продлевавшая Дмитриеву содержание в СИЗО, и всё происходящее на этом процессе дает нам повод усомниться в объективности судейства и, более того, предположить, что на судью оказывается давление...Просим Вас, Анатолий Владимирович, передать это дело на рассмотрение суда любой другой области, республики или края Российской Федерации", - говорится в тексте обращения.

В письме также указано, что "внезапно назначена" новая экспертиза фотографий приемной дочери Дмитриева.

Свои подписи под обращением поставили актеры Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили, Константин Райкин, Инна Чурикова, Константин Хабенский, журналисты Катерина Гордеева, Сергей Пархоменко, Владимир Познер, кинематографисты Гарри Бардин, Андрей Звягинцев, Юрий Норштейн, литераторы Александр Архангельский, Дмитрий Глуховский, Людмила Улицкая, политики Борис Вишневский, Эмилия Слабунова, Григорий Явлинский, священнослужители Алексей Уминский и Григорий Михнов-Вайтенко, президент Русского общественного фонда Александра Соженицына Наталия Солженицына, члены правозащитного центра "Мемориала" и другие. Всего свои подписи под письмом поставили около 250 человек.

Перовое заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор Дмитриеву состоялось 22 сентября. Интересы историка представлял адвокат по назначению. Следующее заседание пройдёт 29 сентября.