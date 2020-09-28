Защита встретилась в России с обвиняемым по делу MH17

Нидерландские адвокаты одного из обвиняемых по делу о катастрофе малайзийского "Боинга" над Донбассом встретились в России с их подзащитным - Олегом Пулатовым. Об этом сообщили адвокаты в понедельник на заседании суда, который проходит в Нидерландах. За прямой трансляцией процесса следит в твиттере журналист Кирилл Михайлов.

Речь идёт о первой личной встрече Пулатова - единственного из четырёх обвиняемых, представленного на процессе адвокатами - с его защитниками. Адвокаты подчеркнули, что на основании информации, полученной от клиента, подготовят в суд новые ходатайства. Срок их подачи - 2 ноября.

По словам адвокатов, гражданин России Пулатов, который в момент катастрофы пассажирского "Боинга" воевал в составе вооружённых отрядов поддерживаемых Россией сепаратистов так называемой "ДНР", отрицает свою причастность к гибели самолёта: "Наш клиент заявляет, что не имеет отношения к поставке, перевозке, охране «Бука» или сбитии MH17. Он не знает, как был сбит MH17, но сам он никакого «Бука» не видел, и ни он, ни его подчиненные не контактировали с «Буком»".

По версии следствия, "Боинг" был сбит из установки "Бук", доставленной на контролируемую сепаратистами территорию из России. Пулатов, использовавший позывной "Гюрза", фигурирует в материалах прослушивания телефонных переговоров. В частности, следствие утверждает, что в контексте охраны "Бука" его упоминал другой обвиняемый - Сергей Дубинский ("Хмурый").

Защита подтвердила, что на "прослушках" звучит голос Пулатова, однако утверждает, что записи нельзя однозначно интерпретировать, и вину подзащитного они не доказывают. По словам адвокатов, Пулатов хочет обратиться к суду лично, однако защитники отговаривали его от этого по соображениям безопасности.

В результате катастрофы "Боинга" погибли 298 человек. Международное следствие пришло к выводу, что самолёт был сбит российским "Буком". Обвинения выдвинуты против четырёх человек, имевших отношение к сепаратистам. Трое из них граждане России. Суд в Нидерландах начался в марте этого года. Ни один из обвиняемых не явился в суд, и только Пулатов представлен адвокатами. Российские власти отрицают какую-либо причастность к катастрофе "Боинга".