Суд отклонил жалобу ФБК на действия СКР из-за отравления Навального

Московский городской суд признал законным отказ Басманного суда столицы удовлетворить жалобу юристов Фонда борьбы с коррупцией на бездействие Следственного комитета по заявлению об отравлении Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

20 августа юристы ФБК подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по факту отравления Алексея Навального. По истечении 12 дней, как говорил директор фонда Иван Жданов, уголовное дело так и не было возбуждено, в связи с чем юристы ФБК подали жалобу в Басманный суд столицы по поводу бездействия СКР. 4 сентября Басманный суд отказал в удовлетворении жалобы.