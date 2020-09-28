Суд отклонил жалобу ФБК на действия СКР из-за отравления Навального

Московский городской суд признал законным отказ Басманного суда столицы удовлетворить жалобу юристов Фонда борьбы с коррупцией на бездействие Следственного комитета по заявлению об отравлении Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
20 августа юристы ФБК подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по факту отравления Алексея Навального. По истечении 12 дней, как говорил директор фонда Иван Жданов, уголовное дело так и не было возбуждено, в связи с чем юристы ФБК подали жалобу в Басманный суд столицы по поводу бездействия СКР. 4 сентября Басманный суд отказал в удовлетворении жалобы.
- 20 августа Алексею Навальному стало плохо в полёте из Томска в Москву. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию местной больницы. Спустя два дня его по настоянию родных и соратников перевезли в Берлин.
- В начале сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера объявили, что в организме Навального найдены следы яда из группы "Новичок". Схожим веществом, по данным британского следствия, в английском городе Солсбери в 2018 году были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Позднее то, что Навальный подвергся воздействию "Новичка", подтвердили независимые лаборатории во Франции и Швеции.
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