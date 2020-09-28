СМИ: ЕС одобрил санкции против строителей Крымского моста

Послы Евросоюза одобрили санкции против двух человек и четырёх компаний, ответственных за строительство Крымского моста. Официально об ограничениях будет объявлено на этой неделе, сообщает обозреватель Радио Свобода Рикард Йозвяк. О новых санкциях также рассказал источник ТАСС.

Ранее Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещён въезд в Россию. МИД упрекнул Брюссель в расширении санкций в отношении россиян и российских компаний под надуманными и абсурдными предлогами.

В 2018 году Евросоюз ввёл санкции против шести компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, в том числе против "Стройгазмонтажа", основателем которого является Аркадий Ротенберг. Бизнесмен входит в круг лиц, приближённых к российскому президенту. За строительство моста Ротенберг получил звание Героя Труда.

Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году. Он был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Страны Запада считают это нарушением норм международного права. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".

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