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Умер фотожурналист Владимир Мусаэльян, снимавший Брежнева

Поездка Леонида Брежнева в "Артек", 1979 год. Фото Владимира Мусаэльяна

В Москве в понедельник умер фотожурналист Владимир Мусаэльян. Об этом сообщает агентство ТАСС, в котором Мусаэльян проработал почти 60 лет. Фотографу был 81 год.

Мусаэльян начал работать в фотохронике ТАСС в 1960 году. Среди первых его репортажей были съёмки из Звёздного городка и с Байконура - о подготовке первых советских космических экипажей, первых запусках.

С 1969 по 1982 год Мусаэльян работал личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, а затем снимал сменивших его Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачёва. Именно он был автором многих известных фотографий Брежнева - не только официальных, но и запечатлевших моменты личной жизни генсека.

Был лауреатом премии World Press Photo, награждён несколькими орденами (в том числе орденом Почёта в прошлом году) и медалью "Защитнику свободной России" за работу во время августовского путча 1991 года.

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