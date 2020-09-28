В Дагестанских Огнях 15% избирателей не ходили на выборы - при явке в 94,5 % 

Жители города Дагестанские Огни собрали более трёх тысяч подписей тех, кто не голосовал на выборах местных депутатов, прошедших 13 сентября. Это примерно 15% от общего числа избирателей в городе - при том, что официальная явка в этой местности, объявленная избиркомом Дагестана, составила 94,5%.

В связи с этим инициативная группа, собиравшая подписи, направила заявления генпрокурору России Игорю Краснову, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и главе ЦИК Элле Памфиловой с требованием наказать виновных в фальсификациях и отменить результаты выборов. В заявлении говорится, что "выборная история России ещё не знала такого наглого и наплевательского отношения к избирателям и конституционным правам граждан".

Жители Дагестанских огней собирали подписи не ходивших на последние выборы с 16 сентября. Для этого они устроили поквартирный обход. По мнению одного из организаторов сбора Ахмеда Изилова, реально в выборах приняли участие не более 20 процентов горожан, имеющих право голоса. При этом на некоторых участках избирательная комиссия Дагестана объявила о стопроцентной явке.

Всего, согласно данным избиркома Дагестана, в городе 22 тысячи 800 избирателей, проголосовали 21 тысяча 500 человек, почти половина из них - досрочно. По официальным результатам, местные выборы с огромным отрывом выиграла "Единая Россия", получившая 72% голосов. На втором месте - КПРФ, за которую, по данным избиркома, отдали голоса 10,5% избирателей.