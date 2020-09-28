"Левада": новостям по телевидению доверяют менее половины россиян 

Новостям по телевидению доверяют менее половины россиян, следует из результатов социологического опроса, проведённого "Левада-Центром"с 20 по 26 августа.

На вопрос о том, каким источникам информации вы доверяете в освещении новостей в стране и в мире, телевидение в качестве такого источника назвали 48% опрошенных. Социологи отмечают, что это минимальный показатель с июля 2016 года. В целом число людей, которые узнают новости по телевизору, снизилось за последние семь лет с 88 до 69 процентов.

Вместе с тем резко выросло число людей, которые доверяют новостям, получаемым из социальных сетей. Если в июле 2016 года таких респондентов оказалось всего 12 процентов, то сейчас их ровно вдвое больше. Сосцести, как главный источник новостей, сейчас выбирают 38 процентов опрошенных.

Также согласно опросу "Левады", у тех, кто смотрит новости по телевидению, отравление Алексея Навального не попало в пятерку самых запоминающихся событий августа. У тех же, кто узнаёт новости из социальных сетей и интернет-изданий это событие оказалось на третьем месте после протестов в Беларуси и Хабаровске.