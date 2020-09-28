Суд Испании обязал каталонского лидера покинуть свой пост

Верховный суд (ВС) Испании постановил в понедельник, 28 сентября, что руководитель каталонской автономии Ким Торра обязан покинуть свой пост. Торрра на полтора года будет лишён права занимать должности в государственной администрации. Он также должен заплатить штраф 30 000 евро. Таким образом ВС отклонил апелляцию Торры на аналогичное решение Высшего суда справедливости Каталонии (ВССК), вынесенное в декабре 2019 года.



Исполнять обязанности главы автономии до досрочных выборов в Каталонии будет Пере Арагонес - до сих пор он занимал пост заместителя председателя региональной администрации. Ожидается, что выборы пройдут в январе-феврале 2021 года, сообщила "Немецкая волна".

Ким Торра был осуждён ВССК за неподчинение Центральной избирательной комиссии. Весной 2019 года, когда в Испании шла подготовка к парламентским выборам, он проигнорировал распоряжение комиссии снять с административных зданий в Барселоне плакаты в поддержку политиков, осуждённых за сепаратистские действия в 2017 году. 1 октября 2017 года в Каталонии прошёл референдум о независимости, большинство принявших в нём участие жителей региона (менее половины всех избирателей) высказались за отделение от Испании. Однако центральное правительство в Мадриде не признало легитимности референдума.