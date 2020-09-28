Рубль вошёл в тройку самых подешевевших к доллару валют 

Согласно данным Московской биржи, рубль вошёл в тройку самых подешевевших по отношению к американскому доллару валют. С начала года российская валюта подешевела относительно американской на 21,6 процентов. Сильнее рубля упали только бразильский реал и турецкая лира. Белорусский рубль занял в списке пятое место, украинская гривна - седьмое.

В понедельник на Московской бирже доллар подорожал до 79 рублей. В то же время курс евро превысил 92 рубля - это самое сильное падение российской валюты по отношению к валюте Евросоюза с января 2016 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил падение рубля "рыночной волатильностью", выразив уверенность, что "затем произойдет восстановление" его позиций. "Другое дело, в какие сроки это произойдёт", - добавил Песков.