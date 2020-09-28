В день памяти о жертвах "Эстонии" объявлено о новом расследовании

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на специальной пресс-конференции 28 сентября заявил о необходимости нового расследования гибели парома "Эстония".

28 сентября 1994 года в Балтийском море произошла одна из крупнейших морских катастроф мирного времени. Судно, шедшее из Таллина в Стокгольм, затонуло, как выяснило следствие, в результате неисправности носовых ворот (визора). На борту судна находились 989 человек, 137 из которых были спасены, 852 погибли.

В понедельник, 28 сентября, телеканал Discovery ыпустил документальный фильм под названием: "Эстония": находка, которая меняет все".



Большую пробоину, о которой ничего не говорилось в официальном отчёте о расследовании, обнаружили шведские кинематографисты. Они нарушили запрет эстонских властей на любые погружения к парому, лежащему на глубине 83 метров и направили к нему робота. Он-то и обнаружил пробоину, о которой ранее никто не говорил. Эксперты отвергли гипотезу о взрыве и сочли более вероятным столкновение с крупным объектом.



Бывший государственный прокурор Эстонии Маргус Курм, который возглавлял комиссию по расследованию гибели парома Эстония, сказал, что повреждение могло быть вызвано столкновением с подводной лодкой.

Министры иностранных дел Финляндии, Швеции и Эстонии в общем заявлении указали, что новая информация будет оцениваться с соблюдением уважения к усопшим, отмечается в публикации Би-би-си.