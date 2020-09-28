Активист "Открытой России" заявил об избиении в карцере СИЗО

В Пскове активист отделения "Открытой России" Артём Милушкин, которого вместе с женой Лией Милушкиной обвиняют в продаже наркотиков, заявил об избиении в карцере местного следственного изолятора.

Во время очередного судебного заседания Милушкин рассказал, что 21 сентября его отправили на 15 суток в карцер за нецензурную брань, хотя по его словам, он не матерился. Милушкин предположил, что "мог вызвать раздражение" администрации СИЗО жалобами на условия содержания - в частности, на сломанную канализацию, отсутствие горячей воды и перебои с холодной. При этом как утверждает обвиняемый, его отправили в карцер с неполным комплектом одежды, а когда он выразил протест, сотрудники изолятора избили его. Милушкин добавил, что в проведении медицинской экспертизы ему отказали .

В пресс-службе управления ФСИН по Псковской области опровергают применение силы своими сотрудниками.

Супругов Милушкиных, которые оба являлись координаторами псковского отделения "Открытой России", задержали в январе 2019 года по делу о продаже амфетамина. Их адвокат Владимир Данилов утверждает, что проверочную закупку вещества, которое фигурирует в уголовном деле, сотрудники полиции провели ещё девять лет назад, но тогда они не смогли установить, кто был продавцом. В прошлом году полицейские неожиданно объявили, что им был активист "Открытой России".

Ни Артём Милушкин, ни его жена, вину не признают и считают уголовное дело против них политически мотивированным.