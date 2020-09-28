Умер Олег Осетинский, сценарист "Звезды пленительного счастья"

Киносценарист, писатель Олег Осетинский умер 27 сентября в возрасте 83 лет. Об этом сообщила агентству ТАСС в понедельник его дочь, пианистка Полина Осетинская.

"Умер вчера", - сказала она, добавив, что, по её сведениям, причиной смерти стал отказ одного из внутренних органов. "Никакого отношения к ковиду это не имеет", - сказала Осетинская.

Олег Осетинский родился 9 июля 1937 года в Свердловске. Написал сценарии фильмов "Звезда пленительного счастья" (1975), "Взлёт" (1979), "Михайло Ломоносов" (1986) и других. Как режиссер-документалист снял фильмы "Кмара или Розы по-грузински" (2003) и "Золото Грузии" (2009), "Золото Грузии" (2009) и фильм о писателе Венедикте Ерофееве "Веня, или как пьют и умирают в России" (1993).

"Правда - это бог свободного человека", сказал Олег Осетинский в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос о недавно написанной им книге о дочери Полине, Раисе Горбачёвой и Михаиле Горбачёве. Полный текст интервью (от 13 января 2012 года) читайте здесь.